إصابة سائق وطفل فى حادث انقلاب سيارة داخل الترعة بالمنشأة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ملاكى ومركبة توك توك نتج عن الحادث إصابة قائد التوك، وطفل، وذلك عقب سقوط السيارة داخل الترعة المجاورة للطريق تم إنتشال السيارة، ونقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، والتى قامت بإحالة الحالتين للمستشفى الجامعى.

كان اللواء مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بدائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة بين سيارة ملاكى ومركبة توك توك ما نتج عنه سقوط السيارة بالترعة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود حادث تصادم ومصابان وسقوط سيارة بالترعة دائرة مركز المنشاه حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكى " قيادة المدعو محمد ع ى ع 23 سنة سائق ويقيم دائرة مركز المنشاه أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية " توك توك " قيادة المدعو محمد وم ا 18 سنة طالب، ويقيم دائرة المركز مما أدى لسقوط السيارة بترعة نجع العسيرات المجاورة للطريق.

نتج عن ذلك إصابة كل من قائد التوك توك " بكدمه بالذراع الأيسر والقدم اليسرى "، وإصابة الطفل زياد ا ع 10 سنة تلميذ، ويقيم دائرة المركز " كسر بعظام الجمجمة " من مستقل التوك توك وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.