اليوم السابع
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إخماد حريق شقة سكنية فى منطقة الدقى

الأحد، 26 فبراير 2023 12:32 م
إخماد حريق شقة سكنية فى منطقة الدقى حريق شقة_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الدقى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 

ويفضل غلق المدفأة قبل الذهاب للنوم، ولا ينصح بتركها تعمل أثناء النوم لعدم سحب الأكسجين من الغرفة، وبالتالى تشعر بالاختناق، ولا تترك المنزل قبل التأكد من إطفاء كافة الأجهزة الإلكترونية.

 

ومنع استخدام أساليب التدفئة سواء الفحم أو الأخشاب اثناء النوم 

 

والتأكد دائمًا من أن اللوحة الكهربائية تعمل بشكل جيد لعدم حدوث ماس كهربائى، خاصة فى حالة تواجد أجهزة فى المنزل تعمل بالغاز 

 

وفى معظم الأحيان، يقترب الأشخاص من المدفأة بشكل كبير للحصول على أكبر قدر من التدفئة، ولكن هذا خطر للغاية لا ينصح بالتعامل مع هذا النوع من الأجهزة بهذا القدر من القرب.


حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

الدقى



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