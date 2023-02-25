السجن 10 سنوات لمتهمين بخطف شخص فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ب.ا.خ"و "م.ب" بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بخطف المجنى عليه "ا.ا" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب وخطفه بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.