اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لمتهمين بخطف شخص فى سوهاج

السبت، 25 فبراير 2023 01:12 م
السجن 10 سنوات لمتهمين بخطف شخص فى سوهاج محكمة- أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ب.ا.خ"و "م.ب" بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بخطف المجنى عليه "ا.ا" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب وخطفه بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت اليوم السبت بمعاقبة المتهم " م.ا.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات ،كما برأت12 آخرين بعد اتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "ا.ج" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه ونقله إلى المستشفى للعلاج وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه فقاموا بإطلاق النار عليه مما أسفر عن إصابة وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


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