بيطري كفر الشيخ: ضبط لحوم غير صالحة وأسماك مجهولة المصدر وتحصين 56 ألف طائر

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، على الأسواق والمحلات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة و المجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور أحمد جبل، مدير ادارة الرياض، بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالرياض، برئاسة الدكتور الششتاوى محمد الششتاوى رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية كل من دكتورة منى عبدالتواب، رئيس قسم التفتيش بإدارة الرياض، و اسماعيل القادوم، مفتش الرقابة التموينية بالرياض، من ضبط 125 كجم أسماك مدخنة (رنجة) و 110 كجم سردين مجمد باجمالى مضبوطات 235 كجم، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر رقم 1803 جنح مركز الرياض بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 27 كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الادمى، و5 كجم لحوم جاموسى مذبوحة خارج المجازر الحكومية باجمالى مضبوطات 32 كجم وتم تحرير محاضر أرقام 2032 و 2033 جنح مركز فوة بالمخالفات واتخاذ باقى الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الحملات البيطرية من تحصين 53500 طائر ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، وتحصين بأجر 2750 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، و للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.