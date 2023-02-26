أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، ب البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 26-2-2023.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي انفستمنتس القابضة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والألومنيوم العربية، والعربية للأسمنت، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.093 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 391 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.42%، والعرب على 6.02%، واستحوذت المؤسسات على 22.02% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.1 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.5 مليون جنيه، 46 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 17213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2929 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 20292 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7089 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4500 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3561 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1280 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 75.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.62%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 8.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.37%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.698 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.44%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 3.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.68%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 21.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.72%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 145.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.18%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 15.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.06%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 25.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.275 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.764 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.55%.