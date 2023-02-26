البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 600 مليون جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 17207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2926 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 20246 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 7093 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 3022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.44% ليصل

إلى مستوى 4500 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي انفستمنتس القابضة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والألومنيوم العربية، والعربية للأسمنت، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

كما أعلنت البورصة، عن عقد مزاد (بالآلية المخصصة لذلك AUCT) على أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد – الإسكندرية، والحفر الوطنية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والعربية لاستصلاح الأراضي، والشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، لتحديد سعر إقفال جديد في ضوء آليات العرض والطلب والسماح بتسجيل أوامر البيع والشراء على الورقة المالية وذلك بدون التقيد بحدود سعرية وفقًا للضوابط المعمول بها في جلسة مزاد سعر الإقفال، تمتد من يوم الأحد الموافق 5 مارس ولمدة 5 أيام عمل ليتم تسجيل أوامر البيع والشراء وبدون تنفيذ عمليات خلال تلك الفترة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 118.9 ألف سهم، 290 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 26.7 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 23.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 85 ألف سهم، 220 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بالشركة المالية والصناعية المصرية 386.7 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وام.م جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 813.7 ألف سهم، مليون سهم، 135 ألف سهم، 69.1 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 139.25%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 736.7 مليون جنيه مقارنةً مع 282.8 مليون جنيه بنسبة نمو 160.48%.

وحققت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، إيرادات بلغت 4.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 3.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 15.5 مليون جنيه مقارنةً مع 19.9 مليون جنيه.

وحققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، صافي الأرباح بعد الضريبة بلغت 149.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، بنسبة نمو 78%، وبلغ نصيب السهم من صافي الأرباح 0.66 جنيه.

فيما حققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، خسائر قدرها 263 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، مقارنة بخسائر 4.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021، وظهر الانخفاض في الخسائر عن العام الماضي نتيجة فروق العملات بعد التعويم مع وجود خسائر في أرباح الشركة من الفندق بسبب المشروع القومي لإنشاء مترو الأنفاق الذي تسبب في إغلاق لكل مداخل ومخارج الفندق، وكذا منطقة استلام البضائع، والذي أدى إلى توقف تام لتشغيل الفندق، والذي يعتبر هو المورد الأساسي والوحيد إيرادات الشركة مما أدى إلى هذه الخسائر.

كما حققت الشركة المصرية للدواجن، خسائر بلغت 6.6 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقارنةً بأرباح 9.3 مليون جنيه العام الماضي، وبلغ مجموع أصول الشركة بعد خصم مجمع الإهلاك هذا العام مبلغ 102.8 مليون جنيه يقابلها 118 مليون جنيه العام الماضي.