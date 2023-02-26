أستاذ تغذية بالقومى للبحوث يكشف تأثير التغذية على صحة الجهاز الهضمى فى رمضان

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بقسم التغذية ب المركز القومى للبحوث ، أن الصيام فرصة جيدة للجسم للتخلص من الدهون المترسبة فى الدم وإنقاص الوزن والوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتزداد أهمية الصيام عندما نقلل من كمية الطعام الذى نتناوله يوميا، مما يؤدى إلى التحكم فى نسبة السكر فى الدم، وهناك أدلة علمية على ما للصوم من آثارٍ إيجابية على الصحة.

وأوضح الدكتور حسن حسونة ، أنه يجب أن يكون تناول وجبتي الإفطار والسحور بطريقة صحية سليمة لتجنب الجوع والعطش والجفاف، خاصة فى الجو الحار والتوتر العصبي نتيجة الخلل فى توازن الأملاح والمعادن والكسل الذى يشكو منه البعض، ويجب الحرص على تناول وجبة إفطار تتميز بتنوع وتوازن العناصر الغذائية لأن ذلك يفيد فى عدم حدوث خلل فى التمثيل الغذائى.

وأشار إلى أن صيام رمضان يزيد من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء، وعدد الصفائح الدموية، وكوليسترول البروتين الدهني عالى الكثافة (HDL-C) ، ويقلل من نسبة الكوليسترول منخفضة الكثافة ومنخفضة الكثافة جدا فى الدم، والدهون الثلاثية كما يعمل يعمل الصيام على تطهير وتقوية بطانة الامعاء، يتم تحفيز عملية التطهير الذاتي التي تسمى الالتهام الذاتي حيث تزيل الخلايا الجزيئات التالفة والخطيرة. كما يزيد الصيام من معدل التمثيل الغذائى، ويخفض مستويات السكر فى الدم ويعزز جهاز المناعة.

وتابع ، يعمل الصيام على تقليل الشهية للطعام حيث أن اعتياد الجسم على تناول كميات أقل من الطعام، يمنح الجهاز الهضمي فرصة للاستراحة ويؤدي إلى تقلص حجم المعدة بشكل تدريجي والحد من الشهية وفى حال عدم إتباع نظام غذائى جيد أثناء شهر رمضان، فإن هذا يمكن أن يؤدى إلى العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمى، حيث تشمل اضطرابات الجهاز الهضمى الشائعة خلال شهر رمضان ارتجاع المريء (داء الارتداد المعدى المريئى) حيث يرتد الطعام عائداً من المعدة إلى المريء وعسر الهضم كذلك قد يشكو كثير من المرضى من التهاب المعدة الناجم عن التهاب الغشاء المخاطى المبطن لتجويف المعد وتحدث هذه الاضطرابات عادة بسبب الإفراط المفاجئ والمتكرر فى تناول الطعام بعد انتهاء ساعات الصيام الطويلة.

وتشير الدراسات الى ان الصيام يحدث تغييرات في ميكروبيوم الأمعاء، وتجمع البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى التي تعيش فى الجهاز الهضمى، وتساعد الجسم على معالجة ما يستهلكه من غذاء وشراب وأن تغيراً إيجابيا فى تكوين الميكروبيوم، ما يعنى زيادة فى البكتيريا النافعة كذلك أشار الباحثون إلى أن الصيام له أثر إيجابى أيضا على البكتيريا الأكثر شيوعا لحالات التسمم الغذائى ويؤدى تناول المشروبات الغازية وكونها تحتوى على نسبة عالية من السكر، يمكن أن تتسبب الغازات المتكونة من تخمر السكر فى الإصابة بالانتفاخ أيضا تناول الكافيين له تأثير مدر للبول الذى يؤدى إلى الإصابة بالجفاف كذلك الأطعمة الغنية بالدهون يؤدى تناول المزيد منها أن تجعل الإنسان يشعر بالخمول لأنها تستغرق وقتاً أطول للهضم ويمكن أن يتسبب فى اضطراب المعدة ويؤدى إلى الشعور بالغثيان.