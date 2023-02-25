وكيل تعليم الغربية يتفقد انتظام الدراسة بمدارس إدارة غرب طنطا

الغربية ـ مصطفى عادل

قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، إن الدارسة منتظمة في جميع مدارس الغربية التي تعمل بنظام الفترتين، والتي يبلغ عددها 705 مدارس تعليم عام وفني.

جاء ذلك خلال متابعته لمدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، تفقد خلالها مدرسة الشهيد مجند مصطفى على محمد عبدالمجيد عبدالرحمن للتعليم الأساسي بفيشا سليم، للاطمئنان إلى انتظام الدراسة بالمدرسة.

وقام بمتابعة عدد من الفصول والمعامل، واطمأن إلى المستوى التحصيلي للطلاب، حيث شهد حصة لمادة الرياضيات، وأشاد بالمجهود الذي يتم داخل الفصول، بالإضافة إلى تفاعل التلاميذ، والمستوى التحصيلي الجيد لهم، والحضور المكثف لطلاب المدرسة.

كما اطمأن إلى انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة، وممارسة الأنشطة التربوية، ووجه بالاهتمام بنظافة المدرسة من فصول وطرقات ودورات المياه خاصة بعد فترات الفسحة، والاهتمام بالإنارة والتهوية الجيدة للفصول، ووجه أيضاً بضرورة تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، وشدد على عدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة، واستخدام العصا حتى في الشرح.

كما وجه بتسجيل الغياب الإلكتروني بصفة منتظمة، والإعلان عن مجموعات الدعم المدرسية للطلاب في مكان ظاهر بالمدرسة، وحث الطلاب على الاستفادة من هذه المجموعات.