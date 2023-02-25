وفاة لويس بشارة رائد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

كتب - إسلام سعيد

رحل رجل الأعمال المصرى الكيميائي لويس بشارة رائد صناعة الملابس الجاهزة ومؤسس أول علامات تجارية مصرية للأزياء، والد مارى لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس، ونيللي بشارة وياسمين بشارة، عن عمر يناهز 84 سنة، ورئيس مؤسسة آمال بشارة للتعليم الفنى والتكنولوجى.

وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت 2023 /2/25الساعة 12ظهرا في كنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتونو العزاء بالقاعة الملحقة بنفس الكنيسة يومي السبت و الأحد من الساعة السادسة الي التاسعة مساءاً

ويعتبر الكيميائي لويس بشارة أحد رواد صناعة الغزل والملابس الجاهزة وحاصل على وسام زمالة هاريس، أسس مصنع الزيتون لطباعة المنسوجات عام 1962، كما أسس مصنع صباغي الأميرية عام 1970 وكذلك أسس شركة بي تي إم 1983 BTM و شركة مارى لوي عام 1989 ، وشركة البشارة للأزياء عام 1990.

وكان بشارة عضواً بمجالس إدارة مجلس الأمناء وعضو جمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ولجنة تطوير الغزل والنسيج وعضو معهد الموضة بمصر وعضو جمعية رجال الأعمال ورئيس سابق لنادي روتاري مصر الجديدة عام 1987 . حصل على وسام زمالة هاريس 1978.

وينعى أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمكتب التنفيذي ،الراحل لويس بشارة، داعين الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.