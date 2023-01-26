اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 11:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المجلس التصديرى للملابس الجاهزة: نصدر للولايات المتحدة بمليار و317 مليون دولار

الخميس، 26 يناير 2023 10:35 م
المجلس التصديرى للملابس الجاهزة: نصدر للولايات المتحدة بمليار و317 مليون دولار الملابس الجاهزة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن مصر زادت من صادراتها في الملابس الجاهزة وعلى رأسها الجينز والتيشيرت فهم أعلى الصادرات في الملابس الجاهزة، متابعة: صدرنا بحوالى 593 مليون دولار تيشريت وجينز، فهما أعلى صادرات موجودة في القطاع .

وأضافت رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن القميص يلى الجينز والتيشيرت من حيث الصادرات بحوالى 321 مليون دولار، لافتة إلى أن من الدول التي شهدت زيادة في الصادرات المصرية الإمارات حيث صادراها زادت .

وتابعت رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة،: كنا نصدر للإمارات بحوالى 101 مليون دولار، ولكن الآن 194 مليون دولار زيادة 92 %.

ولفتت رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إلى أن أكثر دولة نصدر لها ملابس جاهزة هي الولايات المتحدة الأمريكية، بحوالي مليار و317 مليون دولار ، ويليها الإمارات 194 مليون .

 

 


الملابس الجاهزه

مصر

ماري لويس

صادرات

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

موجز الاقتصاد.. صادرات الملابس الجاهزة تحقق 2.5 مليار دولار لأول مرة

الخميس، 26 يناير 2023 06:00 م

صادرات مصر من الملابس الجاهزة تحقق 2.5 مليار دولار لأول مرة فى التاريخ.. أمريكا أكبر مستورد للملابس المصرية بـ 1.3 مليار دولار فى 2022.. ماري لويس بشارة: نستهدف 20 إلى 30% زيادة سنوية بصادرات القطاع خلال 2023

الخميس، 26 يناير 2023 02:00 م

صادرات الملابس الجاهزة تحقق 2.5 مليار دولار لأول مرة في التاريخ خلال 2022

الخميس، 26 يناير 2023 11:27 ص

2.11 مليار دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة فى 10 أشهر عام 2022

الإثنين، 16 يناير 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة