المجلس التصديرى للملابس الجاهزة: نصدر للولايات المتحدة بمليار و317 مليون دولار

كتب أحمد عرفة

قالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن مصر زادت من صادراتها في الملابس الجاهزة وعلى رأسها الجينز والتيشيرت فهم أعلى الصادرات في الملابس الجاهزة، متابعة: صدرنا بحوالى 593 مليون دولار تيشريت وجينز، فهما أعلى صادرات موجودة في القطاع .

وأضافت رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن القميص يلى الجينز والتيشيرت من حيث الصادرات بحوالى 321 مليون دولار، لافتة إلى أن من الدول التي شهدت زيادة في الصادرات المصرية الإمارات حيث صادراها زادت .

وتابعت رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة،: كنا نصدر للإمارات بحوالى 101 مليون دولار، ولكن الآن 194 مليون دولار زيادة 92 %.

ولفتت رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إلى أن أكثر دولة نصدر لها ملابس جاهزة هي الولايات المتحدة الأمريكية، بحوالي مليار و317 مليون دولار ، ويليها الإمارات 194 مليون .