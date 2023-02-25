وزير القوى العاملة يلتقى نظيره الأردنى لبحث الملفات المشتركة

كتبت - مرام محمد

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة نظيره الأردني يوسف الشمالي، وذلك على هامش مشاركة الوزير شحاتة في أعمال الاجتماع الخاص بالشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل والمنعقد يوم 23 فبراير 2023، بالعاصمة الأردنية عمان، وبحثا الجانبان سبل التعاون في الملفات والقضايا المشتركة.

حضر لقاء "شحاتة والشمالي"، السفير محمد سمير سفير مصر لدى الأردن، والمستشار مجدي الدريني نائب السفير، والملحق العمالي أسامة إبراهيم محمد رئيس المكتب العمالي بالسفارة، والقنصل محمد محسن المشرف على القسم القنصلي، كما حضر اللقاء من الجانب الأردني أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير مديرية التشغيل عون النهار.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم السبت، فإن الوزيران بحثا وضع العمالة المصرية في الأردن وشرائحها وإمكاناتها، ومدى التزامها بالقوانين القرارات والإجراءات المعمول بها، حيث بدأ اللقاء بتوجيه وزير القوى العاملة حسن شحاتة الشكر والتقدير لنظيره الأردني على حفاوة الاستقبال والترحيب، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، ومشدداً على متانة وعمق الروابط على مستوى قيادات البلدين، وأيضا على أواصر الاحترام والمحبة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين المصري والأردني.

وقال إن هذا اللقاء للتعارف وتبادل الرؤى ومناقشة الموضوعات التي تشغل بال العامل المصري، وبحث كافة السبل والمقترحات التي من شأنها تسهيل إمكانية انتقال العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك وضع إجراءات تحفيزية لجذب اكبر عدد ممكن من العمال لتقنين أوضاعهم، موضحاً في الوقت ذاته توجيهاته المستمرة للعمال المصريين في الخارج بضرورة الإلتزام بالقوانين في البلدان التي يعملون بها.

من جانبه استهل وزير العمل الأردني يوسف الشمالي اللقاء بحفاوة استقبال الترحيب الكبير بوزير القوى العاملة حسن شحاتة، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر، ومؤكدا أنها ستبقى ضمانة رئيسية وأساساً متيناً يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف.