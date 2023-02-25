اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يشارك السفارة الكويتية بالقاهرة احتفالها بالعيد الوطنى الـ62

السبت، 25 فبراير 2023 09:02 م
وزير القوى العاملة يشارك السفارة الكويتية بالقاهرة احتفالها بالعيد الوطنى الـ62 وزير القوى العاملة يشارك السفارة الكويتية بالقاهرة
كتبت - مرام محمد

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شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة، السفارة الكويتية بالقاهرة، احتفالها بالعيد الوطني الثاني والستين، وعيد التحرير الثاني والثلاثين، وذلك في احتفالية نظمتها السفارة الكويتية مساء اليوم السبت، بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، بحضور عدد من سفراء الدول المعتمدين في مصر، فضلًا عن عدد من الوزراء، والشخصيات الإعلامية والسياسية والفنية والعامة المصرية، وكان في استقبال الوزير شحاتة، لدى وصوله، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
 
وأوضح "شحاتة"، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة عمق العلاقات التي تربط بين البلدين "مصر والكويت"، وقال إن المشاركة في هذه الاحتفالات تثري المشاعر الوطنية، وتزيد من أواصر التعاون، بين الأشقاء، ذلك التعاون والترابط الاستراتيجي، الذي أصبح نموذجا يحتذى به في التشاور والعمل المشترك من أجل صالح الشعبين الشقيقين، واستقرار المنطقة العربية وتنميتها.
 
وكان السفير غانم صفر الغانم قد أكد في تصريحات بشأن هذه الاحتفالية أن العلاقات الأخوية مع مصر تتميز بسمات وخصائص تؤكد عمق وعراقة الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين والذي يعود إلى بدايات القرن الماضي واستمر في نمو متواصل في كافة المجالات حتى أصبح مضربًا للمثل ونموذجًا متطورًا للعلاقات الأخوية والإستراتيجية في العالم العربي.
 
وأوضح الغانم أن العلاقات الكويتية المصرية تميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية فضلًا عن الارتباط بعلاقات اقتصادية متشعبة.
 
جدير بالذكر أن الكويت تحتفل اليوم السبت الموافق 25  فبراير بعيدها الوطني، وذلك بمناسبة ذكرى 62 على استقلالها وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، والذكرى 32 للتحرير بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت والتي تنطلق هذا العام تحت شعار "عز وفخر".

وزير القوى العاملة

السفارة الكويتية بالقاهرة

العيد الوطني الكويتي



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