وزير الخارجية الأوكرانى: لم نرفض وثيقة السلام الصينية

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا فى تصريحات إعلامية الجمعة، إن بلاده لم ترفض وثيقة السلام الصينية، لكنها تقوم بدراستها، آملاً أن يؤكد الرئيس الصيني شي جين بينج لقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف كوليبا: "لا نوافق على مقترح روسيا بشأن الاعتراف بالتغيرات الإقليمية الجديدة"، مؤكداً أن "موسكو لن تتوقف إلا إذا أجبرناها على ذلك".
وأشار وزير الخارجية الأوكرانى، إلى أن "كل ما يهم أوكرانيا هو الحوار مع الصين، وشرح وجهة النظر لهم"، لافتاً إلى حرص بلاده على "إنهاء الحرب الروسية بشكل سلمي".
وزير الخارجية الأوكرانى: لم نرفض وثيقة السلام الصينيةالسبت، 25 فبراير 2023 02:00 ص
وزير الخارجية الأوكرانى ديمترو كوليبا
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قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا فى تصريحات إعلامية الجمعة، إن بلاده لم ترفض وثيقة السلام الصينية، لكنها تقوم بدراستها، آملاً أن يؤكد الرئيس الصيني شي جين بينج لقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
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