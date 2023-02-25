وزير البترول يفتتح مشروع تطوير الورش والمخازن الرئيسية لغاز مصر بأبو رواش

كتبت -مروة الغول

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع تطوير الورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر بمنطقة أبو رواش إحدى مناطق الدعم اللوجيستى التى تلبى جانباً كبيراً من متطلبات واحتياجات المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى توصيل الغاز للقرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة، وكذلك المساهمة فى تنفيذ خطط الوزارة فى إنشاء والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة أنحاء الجمهورية .

وخلال الجولة، أوضح الملا، أن هذا المشروع أحد النماذج التى يشملها برنامج تطوير وتحديث القطاع الذى بدأ منذ عام 2016 للأصول والمنشأت البترولية التى تخدم مشروعات وخدمات قطاع البترول والغاز وإدخال أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية والتحول الرقمى فى تشغيلها .

وأضاف أن استراتيجية الوزارة أولت أهمية لتطوير الأصول ومواكبتها للتطور التكنولوجى في إطار رؤية أوسع تشمل زيادة الإنتاج وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة تخدم خطط مصر التى أصبحت بالفعل مركزاً إقليميا لتداول وتجارة الطاقة، وأن تطوير الأصول والبنية التحتية للقطاع يتكامل مع هذا الهدف الاستراتيجى، وأوضح أن التطور الذى تحقق على مدار السنوات الماضية فى معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والحلول الابتكارية التى دعمت زيادة معدلات التوصيل ومنها مبادرة تقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة .

وأضاف أن ما نقوم به من تطوير فى كيانات توصيل الغاز وما نعمل عليه من صقل خبرات كوادرنا وتأهيلهم المستمر فى مجال توصيل الغاز عامل رئيسى فيما تحقق من نتائج أعمال غير مسبوقة وكذلك فى فتح آفاق جديدة للعمل إقليمياً.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من المهندس وائل جويد رئيس الشركة حول مشروع تطوير الورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش ، حيث أوضح أن وجود غاز مصر كمنفذ رئيسى فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وما تحققه من نتائج أعمال متميزة لابد وأن يرافقه تطوير شامل فى كافة إمكانياتها وكوادرها، وأن ورش أبورواش نموذج لهذا التطوير الذي يعد إحدى ثمار برنامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي اطلقه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى عام 2016، مشيرا إلى أن المشروع يشمل تطوير كافة المخازن به على مساحة 75 ألف متر مسطح وزيادة المساحة التخزينية بنسبة 25% ، لتكفى لتخزين خامات تغطى احتياجات غاز مصر لمدة عام كامل بما يدعم خطتها فى توصيل نصف مليون عميل منزلى بخلاف مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن عملية التطوير شملت كافة أنظمة التأمين والبنية الأساسية والطرق بتطبيق تحول رقمي كامل وتطبيق نظام SAP بما يضمن استخداماً أمثل للموارد ، كما انطلق العمل على تطوير منطقة المعامل والورش وفصلها عن مناطق التخزين وذلك على مساحة 9 آلاف متر مسطح بما يواكب التطور فى هذه المجالات ويشمل ذلك الورش الخاصة بتصنيع هياكل محطات تموين الوقود والمنظمات بما يضمن ويحقق استراتيجية الوزارة فى زيادة نسبة المكون المحلى بأقصى قدر يمكن تحقيقه دون المساس بجودة هذه المحطات .

واضاف أن خطة العمل تراعى وتطبق أهداف السلامة والحفاظ على البيئة ، مشيراً إلى التغيير الشامل في نظام الترميل والدهان وذلك بإنشاء غرفة ترميل مغلقة هى الأولى في شركة غاز مصر تمهيداً لتعميمها ، ولفت إلى نجاح غاز مصر فى ترخيص وإنشاء أول معمل معايرة للعدادات التربينية فى مصر والشرق الأوسط ليكون البديل الوحيد لمعايرة العدادات خارج مصر والتى كانت سابقاً تُعاير في ألمانيا ، بالإضافة إلى تطوير منظومة مراقبة استهلاك الغاز للعملاء الصناعيين عن بعد لأول مرة فى مصر مما يحقق متابعة مسحوبات الغاز بدقة ، وكذلك تطبيق خدمة استشعار الأعطال عن بعد مما يمكن من وضع اتزان لمخزون الشبكة بمنتهى الدقة وفى لحظة واحدة بعد أن كانت هذه الخطوة تتم فى ثلاثة أيام .

وأضاف أنه تم رفع كفاءة المبنى الإداري وإضافة نظام متكامل للعمل بالطاقة الشمسية وإقامة قاعة حديثة للعرض والتدريب فى إطار دعم خطة تطوير وتدريب الكوادر العاملة باستمرار ، خاصة وأنهم يقدمون أداء ونتائج أعمال تنافسية عاماً بعد الآخر.

ووجه الملا التحية للكوادر القائمة على تطوير الورش والمخازن ، لافتاً إلى أن ما قام به العاملون من أبناء المكان كفريق يوضح مدى الترابط والحرص على تحقيق النجاح وهو ما نعمل على تدعيمه باستمرار ، وكرم الملا أسماء مديرى عمليات التطوير فى الموقع المهندس إبراهيم مطاوع مساعد رئيس شركة غاز مصر للمشروعات الميدانية والهندسية والمهندس كريم سماحة مدير عام منطقة القاهرة للمشروعات والمهندس عبدالرحمن بكرى مدير مشروع التطوير بمنطقة أبورواش.

حضر الجولة الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس احمد محمود والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، والمهندس جمال فتحي مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للأمن والسلامة والمهندس أحمد عبدربه المشرف على كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة و المهندس محمد خضير والمهندس السيد حسين مساعدا نائب رئيس إيجاس لتوصيل الغاز ومشروعات تحويل السيارات والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.