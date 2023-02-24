محافظة شمال سيناء تعلن ضوابط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالعريش.. التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، ضوابط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدينة العريش بناء علي التنسيق بين محافظة شمال سيناء ووزارة البترول.

وأوضح بيان المحافظة ان المناطق التي يتم التعامل فيها بنظام المشروع المعفى من رسوم خدمة العملاء مع إمكانية التقسيط بقسط شهري 40 جنيه لمدة 7 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد هى حى الشوربجى، حى العشرينى حى آل ذكري،حى السمران، حى السمران جنوب شارع اسيوط، حي الصفا، حى المساعيد من شارع عزبة ابو على حتي شارع الإذاعة، حى السلايمة حى ابو صقل الجزء الشمالى، حى أبو صقل الجزء الجنوبى، حى عاطف السادات، حى دريم لاند حي الريسة، حى العبور.

والمناطق التي يتم التعاقد فيها بنظام خدمة العملاء لانتهاء فترة الإعفاء من رسوم خدمة العملاء، هى بحى المساعيد من شارع الإذاعة حتي شارع البدور، حى الزهور، حى آل ذكرى من شارع الخزان شارع حي الأيايبة وساحل البحر، وساحل البحر من شارع الغاز القديم حتى شارع عثمان رفاعى حى الفواخرية غرب شارع أسيوط، ووسط البلد من شارع الساحة حتى شارع جندل حى كرم أبو نجيله من شارع مسجد النصر حتى شارع أم القرى، وحى القرمانى وسط البلد من شارع جندل حتي شارع الاسعاف حى بركة حليمة، وحى كرم أبو نجيلة من شارع مسجد النصر حتى شارع ام القرى، حى كرم أبو نجيله من شارع أم القرى حتى شارع سد الوادى، حى ضاحية السلام، حى ضاحية الجيش

النافورة.

وسبق واعلنت محافظة شمال سيناء، ان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أكد على توصيل الغاز الطبيعى الى المنازل بمدينة بئر العبد فور الانتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ببئر العبد، وبحث امكانية اقامة 3 محطات غاز طبيعى لتمويل السيارات ببئر العبد.