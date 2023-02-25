اليوم السابع
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وزير الأوقاف: إقامة جميع الشعائر في رمضان من تهجد واعتكاف

السبت، 25 فبراير 2023 07:01 م
وزير الأوقاف: إقامة جميع الشعائر في رمضان من تهجد واعتكاف وزير الاوقاف
كتب لؤى على

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التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، بجمع من أئمة المساجد الكبرى، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين دويدار وكيل الوزارة للرقابة والتفتيش، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان وخطتها الدعوية.
 
وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن المساجد أصبحت مراكز لبناء الوعي الرشيد ونشر الفكر الوسطي المستنير، وأن التوسع في الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد والذي تم خلال الفترة الماضية سوف يتضاعف في شهر رمضان المبارك، حيث ستشهد المساجد بجميع محافظات الجمهورية إقامة الشعائر بها خلال الشهر الفضيل من اعتكاف، وصلاة التراويح، وصلاة التهجد، وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى بالمحافظات، إضافة إلى عقد ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات لأول مرة، مؤكدًا أن مشاركة الواعظات في العمل الدعوي يسهم في نشر الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه، ولا سيما بين النشء والسيدات.
 
وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن ببيوته سبحانه وتعالى خلال الشهر الكريم، وأنها ستعمل بأقصى ما تملك على أن يكون هذا الشهر الكريم شهر استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة بإذن الله تعالى.

وزير الاوقاف

ضيوف الرحمن

شهر رمضان

وزارة الاوقاف



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