الأوقاف تنشر قائمة كبار القُرَّاء لإحياء ليالى رمضان بمسجد السيدة نفيسة

أعلنت وزارة الأوقاف مشاركة كبار القراء في إحياء شهر رمضان المبارك وبخاصة في صلاة التراويح ، بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة ، وذلك على النحو التالي :
اليوم القارئ
الليلة الثالثة من شهر رمضان الشيخ/ عبد الناصر حرك
الليلة الرابعة من شهر رمضان الشيخ/ محمد علي الطاروطي
الليلة السادسة من شهر رمضان الشيخ/ أحمد تميم المراغي
الليلة السابعة من شهر رمضان الشيخ/ أحمد تميم المراغي
الليلة الثامنة من شهر رمضان الشيخ/ محمود محمد الخشت
الليلة الخامسة عشرة من شهر رمضان الشيخ/ طه النعماني
الليلة الحادية والعشرون من شهر رمضان الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني
الليلة الثانية والعشرون من شهر رمضان الشيخ/ محمود محمد الخشت
الليلة الثالثة والعشرون من شهر رمضان الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني
الليلة الثامنة والعشرون من شهر رمضان الشيخ / عبد الله محمد عزب
الليلة التاسعة والعشرون من شهر رمضان الشيخ/ محمد علي الطاروطي
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