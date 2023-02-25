هل تشعر بالدوار؟ قد تكون الدوخة من علامات النوبات القلبية

إيناس البنا

هناك ارتفاع كبير في حالات النوبات القلبية ، ليس فقط كبار السن ولكن أيضًا الشباب يعانون منه، لذا تحتاج إلى معرفة علامات النوبة القلبية من أجل اكتشافها في الوقت المناسب وطلب العناية الطبية العاجلة.

ما الذي يسبب نوبة قلبية؟

وفقًا لموقع "webmd"، فإن النوبة القلبية (احتشاء عضلة القلب) تظهر عندما يفشل جزء من عضلة القلب في الحصول على كمية كافية من الدم، ويمكن أن يؤدي التأخير في الحصول على العلاج لاستعادة تدفق الدم إلى تلف عضلة القلب بشكل أكبر. يجب استشارة الطبيب فورًا بعد ملاحظة علامات النوبة القلبية وأعراضها.

إهمال الأعراض يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.، لذا فإن أبرز علامات التحذير الحمراء للنوبة القلبية ، والتي تشمل:

ألم أو انزعاج في الصدر إذا كنت تعاني من ألم متكرر في الصدر ، فمن المستحسن استشارة طبيبك، لأن النوبة القلبية يمكن أن تسبب عدم ارتياح في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه يختفي ويعود. يمكن أن يكون الانزعاج على شكل ضغط غير مريح أو عصر أو الامتلاء أو الألم.

ضعف قد يشعر الشخص المصاب بنوبة قلبية وشيكة بالضعف والتعب ولن يكون قادرًا على الكلام.

الدوخة والإغماء عندما تصاب بنوبة قلبية ، قد تنهار ولن تستجيب لبضع ثوان.



آلام الفك أو الرقبة أو الظهر إذا ظهرت عليك هذه العلامات ، فقد يعني ذلك نوبة قلبية. تحتاج إلى الحصول على رعاية طبية فورية

ألم مفاجئ في الذراع أو الكتف قد يشير الانزعاج المفاجئ في أحد الذراعين أو الكتفين أو كليهما إلى نوبة قلبية. لا تهمل هذه الأعراض

مشكلة في التنفس إذا كنت تكافح من أجل التنفس أو تشعر بضيق في التنفس ، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في القلب. يمكن أن يحدث هذا إذا كان قلبك لا يضخ الدم جيدًا (في حالة الإصابة بنوبة قلبية).

آلام الجزء العلوي من الجسم هذا هو عرض آخر من أعراض النوبة القلبية التي تحتاج إلى معالجة بشكل صحيح. قد تشعر بألم أو انزعاج في الجزء العلوي من الجسم، بما في ذلك الصدر أو الكتفين أو الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الأسنان أو الفك.