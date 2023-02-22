ارتفاع ضغط الدم.. عوامل يمكن أن تؤثر على قراءة ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكبر عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب بما فى ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية، يحدث ذلك عندما يكون ضغط الدم، وهو قوة دفع دمك ضد جدران الأوعية الدموية، مرتفعًا بشكل مستمر، وفى هذا التقرير نتعرف على أشياء يمكن أن تؤثر على قراءة ضغط الدم لديك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ويعتبر ضغط الدم الطبيعى أقل من 120/80 مم زئبق، وإذا كان ضغط دم الشخص ثابتًا 140/90 ملم زئبق أو أعلى، فيمكن تشخيصه بارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك يمكن أن يتقلب نطاق ضغط الدم اعتمادًا على عدة عوامل.



فحص ضغط الدم تحدث معظم أخطاء قياس ضغط الدم عندما لا يقع محيط ذراع المريض ضمن مؤشرات النطاق على الكفة، وتشير الدراسات إلى أن هذا يمكن أن يزيد من قياس ضغط الدم الانقباضى للمريض إلى 10 مم زئبق إلى 40 مم زئبق، علاوة على ذلك تجنب وضع المطوق فوق الملابس ووضعه على الذراع مباشرة وإلا فقد يعطى قراءة خاطئة. التوتر والقلق يؤثران على قراءة ضغط الدم يمكن أن يؤثر التوتر والقلق بشكل كبير على قراءة ضغط الدم، بسبب الارتفاع الحاد في مستويات الكورتيزول، يمكن أن يرتفع معدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدى التواجد فى عيادة الطبيب أو فحص ضغط الدم إلى زيادة التوتر والقلق، ما قد يؤثر مرة أخرى على ضغط الدم والحل هو الاسترخاء. عدم الراحة قبل قراءة ضغط الدم يمكن أن يؤثر على الأرقام قبل إجراء قياس ضغط الدم من المهم أن تستريح لمدة 3-5 دقائق، اجعل نفسك مرتاحًا على كرسىى للحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم. الساقين المتقاطعتين والذراعين والظهر والقدمين غير مدعومين أثناء قياس ضغط الدم، يجب أن تجلس على كرسى مريح حيث يمكنك الراحة ودعم ذراعيك وظهرك وقدميك.

إذا لم يكن ظهرك مدعومًا، فقد يؤدى ذلك إلى زيادة قياس ضغط الدم الانبساطى بمقدار 6 مم زئبق، بالإضافة إلى ذلك اجلس مع ساق غير متقاطعة وإلا فقد ترفع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 2 إلى 8 ملم زئبقي.

التدخين قبل قياس ضغط الدم

هناك بعض الأنشطة التي يجب تجنب القيام بها قبل قياس ضغط الدم، على سبيل المثال يمكن أن يؤدى التدخين إلى زيادة قياس ضغط الدم الانقباضى، علاوة على ذلك تشير الدراسات إلى أن التحدث أثناء قياس ضغط الدم يمكن أن يزيد من قياس ضغط الدم الانقباضى بمقدار 10 إلى 15 ملم زئبقي.

امتلاء المثانة

ضغط الدم ينخفض عندما تكون مثانتك فارغة، ويمكن أن يؤدى امتلاء المثانة إلى زيادة قراءة ضغط الدم، ويمكن أن تضيف ما يصل إلى 10 إلى 15 نقطة، لهذا السبب يجب عليك دائمًا زيارة دورة المياه قبل قياس ضغط الدم.