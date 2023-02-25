نسب إنجاز مبادرة الرئاسة لتطوير الريف "حياة كريمة" بقرية تل الزوكى فى سوهاج

ومازال نهر العطاء بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مستمرا، حيث تشهد قرية التل الزوكى بدائرة مركز طما شمالى المحافظة، العديد من المشروعات الخدمية العملاقة، التي تستهدف المواطنين وتغير حياتهم اليومية من الأصعب إلى الأفضل، من خلال مشروعات المبادرة.

ومن بين المشروعات الموجودة لخدمة المواطنين بالقرية، وحدة طب الأسرة بقرية تل الزوكى، والذى يضم مكتب خدمات كبار السن، وعيادة متابعة حمل، وعيادة أسنان، وعيادتين لطب أسرة وعيادة صحة عامة، ومكتب صحة، وغرفة تطعيمات ومتابعة نمو الطفل، وصيدلية، وغرفة إسعافات أولية ، ومعمل دم ومعمل طفيليات وغرفة تثقيف صحي وغرفة مشورة وتنظيم أسرة وغرفة مؤشرات حيوية.

"اليوم السابع" يقدم من خلال المعلومات التالية، أهم البيانات حول نسب التنفيذ بالمشروعات التي تنفذها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة".

1 - وحدة طب الأسرة بلغت نسبة التنفيذ بلغت 70 %.

2 – الشبكات الرئيسية والمطابق والفرعات لمياه الشرب والصرف والغاز بلغت نسبة التنفيذ 100%

3 – محطة رفع الصرف الصحى بالقرية بلغت نسبة التنفيذ 58%

4 – الوصلات المنزلية للصرف الصحى بالقرية بلغت نسبة التنفيذ 70%.

5 – الأعمال الكهروميكانيكية للصرف الصحى بالقرية بلغت نسبة التنفيذ 60%

6- مدرسة التل الزوكى الثانوية الزراعية بلغت نسبة التنفيذ 100%.

7 – مدرسة التل الزوكى للتعليم الأساسى بلغت نسبة التنفيذ 100%

8 – عمارات سكن كريم بالقرية بلغت نسبة التنفي1 95% .