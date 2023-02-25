ممارسة الرياضة مرة واحدة فقط فى الشهر تحسن عقلك وذاكرتك.. دراسة تكشف

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة بريطانية جديدة عن أن ممارسة الرياضة مرة واحدة على الأقل شهريًا مرتبطة بالتفكير الأفضل ووظيفة الذاكرة في وقت لاحق من الحياة، وقال الباحثون إن الأشخاص الذين أفادوا بأنهم نشيطون بدنيًا على الأقل مرة إلى أربع مرات شهريًا في استطلاعات منفصلة في سن 36 و43 و53 و60 إلى 64 و69 كان لديهم أكبر فائدة، بحسب موقع "Health".

كان التأثير أكبر من أولئك الذين قالوا إنهم يمارسون الرياضة بشكل متكرر (أكثر من خمس مرات في الشهر) خلال واحدة على الأقل من فترات الدراسة ولكنهم لم يواصلوا ذلك بالضرورة عبر العديد من الاستطلاعات.

قالت سارة نعومي جيمس من وحدة MRC للصحة والشيخوخة مدى الحياة في جامعة كوليدج لندن "تشير دراستنا إلى أن الانخراط في أي نشاط بدني في أي وقت من حياة البالغين له تأثير إيجابي على الإدراك يبدو أن هذا هو الحال حتى في المستويات الخفيفة من النشاط ، مرة واحدة إلى أربع مرات في الشهر".

وأضافت: "علاوة على ذلك ، يبدو أن الأشخاص الذين لم يكونوا نشطين من قبل ، ثم بدأوا في النشاط في الستينيات من العمر، يتمتعون أيضًا بوظيفة معرفية أفضل من أولئك الذين لم يكونوا نشيطين أبدًا".

لوحظ أكبر فائدة لوظيفة التفكير والذاكرة للأشخاص الذين كانوا نشطين بدنيًا طوال حياتهم.التأثير تراكمي ، لذلك كلما طالت فترة نشاط الفرد، زادت احتمالية أن يكون لديه وظيفة معرفية أعلى في وقت لاحق من الحياة.

استخدم الباحثون بيانات من قاعدة بيانات بريطانية تضم 1417 شخصًا ولدوا في نفس الأسبوع من عام 1946 تم تتبع صحتهم طوال حياتهم.

قام المشاركون بملء استبيانات حول النشاط البدني في أوقات الفراغ مثل الركض والرقص والمشي لمسافات طويلة والرياضة على مدى ثلاثة عقود.

أجروا اختبارات معرفية في سن 69 إلى جانب اختبار حثهم على تذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات من قائمة من 15 في اختبار سرعة المعالجة المرئية، طُلب منهم شطب جميع حالات حرف معين في صفحة نص.

توقع الباحثون معرفة ما إذا كان النشاط البدني خلال فترة معينة هو الأكثر أهمية. وبدلاً من ذلك، خلصوا إلى أن بدء شكل من أشكال التمرين والحفاظ عليه لفترة طويلة قد يكون أكثر أهمية من توقيت النشاط.