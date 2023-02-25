اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: 120 مليار جنيه إيداعات توفير بالبريد المصرى فى 2021/ 2022

السبت، 25 فبراير 2023 11:59 ص
معلومات الوزراء: 120 مليار جنيه إيداعات توفير بالبريد المصرى فى 2021/ 2022 انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدا يرصد خلاله ملخص نشاط البريد المصري خلال العام المالي السابق 2021/ 2022 من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة في فبراير الجاري 2023.
 
إذ ارتفعت إيداعات التوفير بالبريد المصري بنسبة 16% في العام المالي 2021 / 2022، لتصبح 119.7 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 103.1 مليارات جنيه في 2020/2021، كما تم الدفع بنحو 5794 وحدة دفع إلكتروني مقارنةً بنحو 4656 وحدة في  العام المالي 2020/ 2021 بزيادة نحو 24.4%، كما ارتفعت نسبة المعاشات المنصرفة عن طريق البريد المصري بنسبة 15% لتصبح 114.6 مليار جنيه في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 99.7 مليار جنيه في 2020/ 2021.
 
وذكر المركز أن نسبة الطوابع والنماذج المبيعة ارتفعت أيضًا بنسبة 49%، لتصبح 396.3 مليون جنيه في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 266.1 مليون جنيه في 2020/ 2021. كما زاد عدد مكاتب البريد في الفترة نفسها بنحو 5.5%؛ ليصبح 4285 مكتبًا في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 4060 مكتبًا في 2020/ 2021.

توفير بالبريد المصري

معلومات الوزراء

مصطفى مدبولي

الطوابع



الموضوعات المتعلقة

معلومات الوزراء يناقش اتجاهات التنمية المستدامة فى إطار مشروع بحثى متكامل لصياغة سيناريوهات لتعامل الاقتصاد المصرى مع الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال 2023 و2024.. تشكيل لجنة استشارية عليا لتحقيق أهداف التنمية

الجمعة، 24 فبراير 2023 11:32 ص

الحكومة تنفى إلغاء الدعم على وحدات مبادرة "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل

الجمعة، 24 فبراير 2023 10:42 ص

نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: مستمرون فى دعم الاقتصاد المصرى

الخميس، 23 فبراير 2023 06:54 م

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

الخميس، 23 فبراير 2023 05:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة