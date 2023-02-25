مصرع شاب وإصابة آخر والبحث عن جثة في مياه النيل إثر حادث تصادم بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقي شاب مصرعه، وأصيب أخر، وجاري البحث عن جثمان ثالث كان برفقتهما وسقط بمياه النيل، وذلك إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية، أمام قرية بهادة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجري نقل الجثة والمصاب لمستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحويل المصاب لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية "موتوسيكل" بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية أمام قرية بهادة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية "موتوسيكل" كان يقله 3 أشخاص، وسيارة نقل، بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية، أمام قرية بهادة، وأسفر الحادث عن مصرع " محمد م ج"، 19 سنة، وإصابة "عماد إ ع"، 18 سنة، مقيمان منطقة أجهور الكبرى، وجرى تحويله لمستشفى قليوب، وحالته خطيرة، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من جهودها لانتشال جثة الشاب الثالث المرافق لهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المتوفي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، وكذلك استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.