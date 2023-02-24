اليوم السابع
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النيابة تنتدب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان شخص عثر عليه بجوار رشاح نوي بشبين القناطر

الجمعة، 24 فبراير 2023 03:57 م
النيابة تنتدب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان شخص عثر عليه بجوار رشاح نوي بشبين القناطر جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليها على طريق الرشاح بقرية نوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص على طريق الرشاح بقرية نوى، دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وتم تشكيل فريق بحثي، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "خ ا خ"، وتم نقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وبيان ما به من إصابات، وسؤال الأهالي الذين عثروا على الجثمان، واستدعاء أهلية المتوفي لبيان شبكة علاقاته وسرعة التوصل إلى مرتكب الواقعة.


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