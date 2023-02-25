مصرع ربة منزل تعرضت لاختناق بسبب الغاز بشقتها في العبور

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت سيدة مصرعها، إثر تعرضها لحالة اختناق بالغاز داخل شقة سكنية بالحي التاسع بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، جري نقل الجثة لمشرحة مستشفي السلام بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها ادعاء اختناق بالغاز داخل شقة سكنية بمنطقة الحى التاسع بدائرة قسم شرطة العبور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وفاة سيدة أختناقا بالغاز وتم نقلها للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.