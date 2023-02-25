اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئولون غربيون يقرّون بحتمية انسحاب قوات كييف من أرتيوموفسك

السبت، 25 فبراير 2023 05:00 ص
مسئولون غربيون يقرّون بحتمية انسحاب قوات كييف من أرتيوموفسك الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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ذكرت صحيفة Times أن مسئولين غربيين وأوكرانيين أقرّوا بأن القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، بعد أن تعمّدوا التقليل من القيمة الاستراتيجية للمدينة.

وكتبت الصحيفة: "المسئولون الغربيون والأوكرانيون، المدركون أن المدافعين عن المدينة قد يتعرضون لحصار روسي كامل وانقطاع الإمدادات التام عنهم، أقرّوا مؤخرا بأن الانسحاب قد يحدث على التوازي من تقليلهم من قيمة المدينة الاستراتيجية".

ونقلت الصحيفة عن ضابط أوكراني برتبة نقيب: "المغادرة هنا تعني خسارة المواقع.. القوات الروسية ستستقدم تعزيزات إضافية وتزحف علينا".


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