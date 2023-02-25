محافظ مطروح يكرم فريق الديوان العام لصعوده لدورى المصالح الحكومية

كتب -أحمد الزغبي

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فريق ديوان عام محافظة مطروح لكرة القدم، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والمهندس حسين السنينى رئيس اللجنة الرياضية، وعماد جودة سكرتير اللجنة، وكابتن الفريق، وذلك لفوز الفريق ببطولة دورى فرق المصالح الحكومية، وحصوله على كأس البطولة، بعد فوزه على فريق الشئون الصحيه 2/4 في المباراة النهائية، وصعوده لمنافسات بطولة دورى المصالح الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

ووجه محافظ مطروح التهنئة للفريق بفوزه بالبطولة، مشيدا بالروح والاخلاق الرياضية والحماسية التى تمت بها البطولة، موجها باستمرار تلك الروح والتمثيل المشرف مع صعود الفريق ليمثل المحافظة في دورى المصالح الحكومية على مستوى المحافظات .

يذكر أن بطولة دورى المصالح الحكومية بمحافظه مطروح ضمت 15 فريقا من خلال 3مجموعات استطاع فريق ديوان عام المحافظة الفوز في 6مباريات ب18نقطة و واحراز 27هدفا كاقوى هجوم وكذلك اقوى دفاع بدخول مرماه 7أهداف فقط خلال البطولة، كما فاز لاعبيه بلقب افضل لاعب و هداف وحارس مرمى خلال البطولة.

وعلي صعيد آخر، تستعد صحة مطروح ، تنفيذا ً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات امام أعمال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين علي الزواج والاعلان عنها ونشر التوعية باهميتها والحرص على تغطية جميع المناطق لتحقيق المستهدف. وفي إطار المتابعات المستمرة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة مطروح.

صرح الدكتور مبروك سالم القاىم بتسيير أعمال مدير مديرية الصحة بمطروح ،أنه يجرى متابعة استلام الإدارات الصحية بالمحافظة،بعدد ( 8 ) إدارات، للمستلزمات الخاصة، بمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمقبلين على الزواج.

وأوضح الدكتور مبروك سالم بأن المبادرة الرئاسية سيتم إطلاقها بالمحافظة اعتباراً من الأحد القادم ٢٦ فبراير ، وذلك في عدد ( 1 )مركز طبي و (7) وحدات صحية:

المركز الطبي ك٤

وحدة براني الصحية

وحدة سيوه الصحية

وحدة السلوم الصحية

وحدة النهوض بالحمام

وحدة النجيلة القبلية

وحدة الضبعة الصحية

وحدة العلمين الصحية

وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، واجراء فحوصات معملية متنوعة للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.