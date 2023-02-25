اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 06:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف المالى للمشروعات وتوفير السلع المخفضة.. صور

السبت، 25 فبراير 2023 05:37 م
محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف المالى للمشروعات وتوفير السلع المخفضة.. صور جانب من الاجتماع
جنوب سيناء – ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الموقف المالي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، التي تشمل الرصف والتحميل والكهرباء، والتجمعات التنموية، في إطار التطوير الجاري بجميع مدن المحافظة.

 

وذلك خلال الاجتماع الذي رأسه المحافظ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري الإدارات المالية والمعنية، والجهات المشرفة والمنفذة للمشروعات الجارية ضمن خطة المحافظة.

 

وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

 

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ خطة توزيع السلع الغذائية المجانية التي سيتم توزيعها للمستحقين شاملة الفئات المختلفة ( المرأة المعيلة، والايتام، ولمطلقات، وذوي الهمم) والسلع المخفضة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المعظم والاحتفال بالعيد القومي للمحافظة مارس القادم..

أشار المحافظ أنه تم توفير بونات للسلع الغذائية سيتم تسليمها للمستحقين بكافة المدن بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، والبنك الزراعي المصريين بالإضافة لتوفير كراتين مواد وسلع غذائية ولحوم بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، و بنك الطعام المصري، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة الاوقاف، والتحالف الوطني والمجتمع المدني وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومنع الاحتكار ومحاربة جشع التجار، كما شدد المحافظ علي التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة مدن المحافظة، بالإضافة لقوافل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (5)
جانب من الاجتماع

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

معارض اهلا رمضان

توفير السلع للمواطنين

محاربة جشع التجار

مشروعات الخطة الاستثمارية

العيد القومي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة