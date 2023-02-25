اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طريق قناة الاتصال.. صور

السبت، 25 فبراير 2023 01:42 م
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طريق قناة الاتصال.. صور المحافظ يتابع العمل
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولته الميدانية، سير العمل في  تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ورصف طريقي بحري وقبلي قناة الاتصال والوصلة من كوبري النصر العائم حتى تقاطع شارع عزمي مع طريق الشاحنات، والذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، وتحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد مديرية الطرق والنقل ببورسعيد،  ومديرية الإسكان رافقه خلالها رؤساء أحياء الجنوب والشرق والجهات التنفيذية المختصة بالأعمال. 
 
واستعرض محافظ بورسعيد، معدلات العمل التي شهدها الطريق حتى الٱن،  موجها بتكثيف معدلات العمل نظرا لأهمية الطريق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري. 
 
وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات ، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة .
 
وحققت محافظة بورسعيد معدلات تطوير غير مسبوقة فى مجال النقل والطرق ، حيث شهدت أحياء المحافظة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين ساهمت بصورة كبيرة في أحداث السيولة المرورية ، وتحقيق مظهر حضارى لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.
 
الطريق وتطويره
الطريق وتطويره

المحافظ يتابع العمل_1
المحافظ يتابع العمل_1

المخافظ يتابع العمل
المخافظ يتابع العمل

تطوير الطريق
تطوير الطريق

قناة الاتصال
قناة الاتصال

 


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