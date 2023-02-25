اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 10:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كيف تحصل على خدمات بمصلحة الشهر العقارى إلكترونيا فى بورسعيد؟

السبت، 25 فبراير 2023 09:29 ص
كيف تحصل على خدمات بمصلحة الشهر العقارى إلكترونيا فى بورسعيد؟ محافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفر وزارة العدل، خدمة إلكترونية جديدة بمحافظة بورسعيد، تزامناً مع منظومة التحول الرقمي التي شهدت انطلاقها محافظة بورسعيد منذ عدة سنوات لتكون أولى محافظات الجمهورية.

وتقدم سيارة تابعة إلى مصلحة الشهر العقاري عدد من الخدمات وهي :

- تقدم خدمات التوثيق المميكنة لتسهيل على المواطنين الراغبين في عدم الانتقال إلى مكاتب التوثيق.

- تقديم الدعم لمكاتب التوثيق للوقوف بجوار المكتب في أوقات الذروة لإنهاء حالة الزحام

- مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية ومجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

- تقدم خدمات سيارة التوثيق المتنقل من 9 صباحاً وحتى 4 عصراً ما عدا يوم الجمعة

- يتم طلب الشباك لتلبية الخدمة المراد الحصول عليها من خلال رقم 15999.




 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الشهر العقاري

التوثيق العقاري



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة