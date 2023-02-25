محافظ القليوبية يتابع أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال صيانة كوبري المشاة (الثلاجة) بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتطوير الشوارع والأحياء، حيث جاري الانتهاء من صب الطبقة الخرسانية من الباكية المتهالكة الناتجة عن وقوع كوبري المشاة عليها، كما تشمل أعمال الصيانة تثبيت كوبري المشاة على القواعد الحديدية.

يشار إلى أنه جاري أعمال حدادة ونجارة الكمرات الرئيسية للكوبري السطحي، وكذلك البلاطة العلوية وسيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الحالي، كما يجري حاليا تدعيم أعمدة كوبري المشاة بقمصان حديدية، بالإضافة إلى تدعيم جسم الكوبري الحديد بقطاعات معدنية لزيادة قوة التحمل نتيجه إتلافها أثناء سقوط الكوبري.

وشدد المحافظ، على رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من تنفيذ الكوبري طبقاً للتوقيت المحدد له، ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على أهالي المدينة.

وذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، وياسر أحمد نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسين القائمين على التنفيذ.