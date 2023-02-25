اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 03:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة

السبت، 25 فبراير 2023 03:03 م
محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة جانب من الاجتماع
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية، المالية والتخطيط، لمناقشة مستجدات الأعمال في تلك المشروعات،  بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، و نجوى العشيري السكرتير العام  و علي عبد الستار السكرتير المساعد.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، كما ناقش المحافظ نسب تنفيذ مشروع كورنيش المحلة الكبرى ومشروع كورنيش الغفران بطنطا إلى جانب مناقشة مشروعات الأسواق والمواقف بمراكز بسيون، كفر الزيات والسنطة.

وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

ووجه رحمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لسرعة نهو كافة المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.

يذكر أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم .

 

 


محافظة الغربية

نائب محافظ الغربية

اخبار المحافظات

مشروعات الرصف بالغربية

طنطا



الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يناقش مع مديرى المصرية للاتصالات ملف التحول الرقمى

الخميس، 23 فبراير 2023 10:18 ص

محافظ الغربية يتفقد الأقسام المطورة بالمجمع الطبي للتأمين الصحي

الخميس، 23 فبراير 2023 02:38 م

محافظ الغربية يسلم مساعدات اجتماعية لـ100 أسرة فى كفر الجنيدى بزفتى

الخميس، 23 فبراير 2023 04:17 م

محافظ الغربية يفتتح وحدة غسيل كلوى وحضانة أطفال بمركزى طنطا والسنطة.. صور

الخميس، 23 فبراير 2023 06:19 م

محافظة الغربية تبدأ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

السبت، 25 فبراير 2023 11:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة