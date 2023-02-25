محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية، المالية والتخطيط، لمناقشة مستجدات الأعمال في تلك المشروعات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، و نجوى العشيري السكرتير العام و علي عبد الستار السكرتير المساعد.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، كما ناقش المحافظ نسب تنفيذ مشروع كورنيش المحلة الكبرى ومشروع كورنيش الغفران بطنطا إلى جانب مناقشة مشروعات الأسواق والمواقف بمراكز بسيون، كفر الزيات والسنطة.

وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

ووجه رحمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لسرعة نهو كافة المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.

يذكر أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم .