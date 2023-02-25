محافظة الغربية تبدأ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

الغربية مصطفى عادل

أعلنت محافظة الغربية ، عن بدء فعاليات حملة " حقك تنظمي"، والتي تنظمها مديرية الصحة بالغربية لتقديم الخدمات المجانية الموسعة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات، وذلك ضمن مبادرة " أيامنا أحلى" في إطار الحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

ووجه محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لتنفيذ الحملة بالمستشفيات والوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة وذلك على مدار مدة تنفيذ الحملة والتي ستنفذ على مرحلتين، الأولى في الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس بإدارات "طنطا أول ، المحلة ثان، سمنود، زفتى وبسيون"، في حين تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس بإدارات " طنطا ثان، المحلة أول، كفر الزيات، السنطة وقطور".

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، إلى جانب ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى استخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية.

يذكر أن محافظ الغربية قد اجتمع الأحد الماضي مع الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة وخاصة في تنفيذ القوافل والبرامج العلاجية والمبادرات التوعوية.