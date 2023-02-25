اليوم السابع
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محافظ الغربية يشهد ختام دوري مدارس الغربية للشطرنج

السبت، 25 فبراير 2023 08:09 م
محافظ الغربية يشهد ختام دوري مدارس الغربية للشطرنج ختام دوري مدارس الغربية للشطرنج
الغربية مصطفى عادل

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شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم ختام فعاليات دوري مدارس الغربية للشطرنج والذي انطلق اليوم بمدرسة طلعت حرب الثانوية بالمحلة الكبرى بمشاركة 130 لاعبا ولاعبة، من المراحل التعليمية المختلفة، حيث قام المحافظ بتسليم الجوائز للفرق الفائزة بحضور كلا من النائب عمرو السعيد عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة منى يحيى مستشارة وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج. 
 
وأشاد المحافظ بالبطولة مؤكدا أن الشطرنج يعد من أهم الأنشطة الرياضية التي تنمي مهارات التفكير والتخطيط والإبداع والابتكار لدى الطلاب وخاصة الأطفال في السن الصغير حيث يشارك في البطولة أطفال بداية من عمر ست سنوات. 
 
ومن جانبه أوضح المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج أن البطولة هي الأولى من نوعها ليس على مستوى المحافظة فحسب بل على مستوى مدارس الجمهورية.
 
وفي ختام البطولة والتي استمرت لسبع ساعات قام محافظ الغربية بتسليم الجوائز على الفرق الثلاث الفائزة من الإدارات التعليمية المختلفة للمراحل التعليمية الابتدائية، الإعدادية والثانوية، مع حصول الفريق الفائز بالمركز الأول بكل مرحلة على جائزة مالية إلى جانب كأس البطولة، كما قام المحافظ بتوزيع  100 لعبة شطرنج ضمن مبادرة " شطرنجي بمدرستي" على مدارس مديرية التربية والتعليم بالغربية للمساعدة على نشر رياضة الشطرنج.
 
رافق المحافظ خلال البطولة، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.
 
ختام دوري مدارس الغربية للشطرنج (2)
ختام دوري مدارس الغربية للشطرنج (2)

ختام دوري مدارس الغربية للشطرنج (1)
ختام دوري مدارس الغربية للشطرنج (1)
 
 

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