حملات نظافة ورفع للمخلفات بقرى مراكز القوصية وساحل سليم والبدارى وصدفا بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات بشوارع وميادين قرى مراكز القوصية وساحل سليم والبداري وصدفا، ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها .

وأكد محافظ أسيوط علي تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الأمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة ، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة .

وأضاف محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم، أن حملات النظافة استهدفت مراكز القوصية وساحل سليم والبداري وصدفا وتم خلالها رفع المخلفات من صناديق القمامة والحاويات المنتشرة في الشوارع فضلاً عن شفط وإزال الأتربة من جانبي عدد من الطرق وتسوية عدد من الشوارع غير المرصوفة وتمهيدها لتسيير الحركة المرورية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ"سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة"، وغيرها من المعدات وذلك دعماً لحملات النظافة العادية التي يتم تنفيذها خلال الفترتين الصباحية والمسائية بصفة يومية بإشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وبمشاركة نوابهم ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وغيرها.