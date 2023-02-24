عزاء شعبى لوزير العدل الأسبق بمسقط رأسه بالغربية بحضور رئيس الأعلى للقضاء

وكان أبرز الحضور لتقديم واجب العزاء، المستشار محمد عيد محجوب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار أحمد عوني رئيس نادي قضاه طنطا والمستشار أحمد رجب عضو مجلس إدارة نادي قضاة طنطا.

وتوافد المئات من أبناء القرية، وعدد كبير من القضاة لتقديم العزاء لأسرة الوزير الأسبق، وحرص أبناء القرية على التوافد على السرادق لتقديم واجب العزاء لأسرته، ووقف أقارب وزير العدل الأسبق بمدخل السرادق لتلقي العزاء فيه.

وكان المستشار احمد عوني رئيس نادى قضاة طنطا، قد أعلن أمس وفاة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق ابن مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

يذكر أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق هو من مواليد محافظة الغربية عام 1945،حيث تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1965 بتقدير عام “جيد جدًا”، ثم تعينه فور تخرجه معاونًا للنيابة العامة.

عين رئيس نيابة من الفئة (أ) عام 1980، ومحاميًا عامًا بالنيابة العامة عام 1983،ومحاميًا عامًا أول عام 1990، ورئيس بمحكمة الاستئناف اعتبارًا من عام 1992، ووكيلًا أول لإدارة التفتيش القضائى عام 2006.

كما عمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي اعتبارًا من عام 2009، ومساعدًا أول لوزير العدل عام 2012، ورئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية في أول يوليو 2013.

وعمل أيضا رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة إلى جانب توليه رئاسة مجلس الصلاحية والتأديب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك اعتبارًا من أول أغسطس 2013.