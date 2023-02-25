اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجمع تمور الوادى الجديد الحكومى ينجز آخر شحنة تصديرية إلى كندا

السبت، 25 فبراير 2023 03:26 م
مجمع تمور الوادى الجديد الحكومى ينجز آخر شحنة تصديرية إلى كندا اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة انتهت اليوم من تصدير آخر شحنة تمور للأسواق الكندية، وذلك ضمن خطة التوسع في تصدير محصول البلح، مؤكداً على أن المحافظة نجحت خلال هذا الموسم، في إجراء تعاقدات تصديرية مع عدد من الدول، وتصدير تمور المُحافظة إلى الأسواق الأوروبية والعربية (كندا - روسيا- إندونيسيا - المغرب).
 
أضاف محافظ الوادي الجديد، أن مجمع تمور المحافظة الحكومي، ينتج حوالي 25 صنفا من منتجات التمور المصنعة، تتضمن البلح الخام والبلح منزوع النوى والمحشو بالمكسرات والفول السوداني والفستق واللوز، وبلح مغطى بالشيكولاتة والبلح الخام، وغيرها من الأصناف عالية الجودة والتي يتم تصنيعها وفقا لأعلى درجات الجودة ومطابقة المواصفات.
 
وأكد المحافظ، أن مجمع التمور تحت اسم مصنع البلح والمنتجات الزراعية، بهدف تنمية المحصول الرئيسي للمحافظة، وجرى تغيير الاســم إلى مجمع تمـور الوادي الجديد بعد إدخال صناعات جديدة، ومقره مدينة الخارجة نهاية امتداد شارع جمال عبد الناصر على مساحـــة حوالى ( 14 فدان ) بما يعادل ( 60000 م2 )، وأصبح أكبر مصنع يقوم بتصدير منتجاته خارج البلاد، حيث أنهى تعاقداته بشان طلبيات شهر رمضان، ويقوم حاليا بالتصدير عدة دول.
 
وأوضح المحافظ أن الطاقة التخزينية للمصنع تبلغ ( 2200 طن) ويضم المجمع حوالى70 عامل موسميا ودائما، وجرى تنفيذ أعمال تطوير للمجمع في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين (جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي) ومحافظة الوادي الجديد بتاريخ 7 أكتوبر 2017 تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة بشأن تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد والنهوض بصناعة التمور بالمحافظة وزيادة الإنتاجية، وتطوير عملية التصنيع والتغليف بهدف رفع كفاءة المنتج وفتح أسواق عالميًا للتصدير، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي.
 
 
 

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