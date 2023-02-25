اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 04:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لولا يعلن عزمه تشكيل مجموعة وساطة فى النزاع الروسى-الأوكرانى

السبت، 25 فبراير 2023 03:00 ص
لولا يعلن عزمه تشكيل مجموعة وساطة فى النزاع الروسى-الأوكرانى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، عزمه على جمع مجموعة من الدول للعمل من أجل إطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا بعد عام من بدء النزاع.

وقال الرئيس البالغ 77 عاماً عبر تويتر: "من الملح أن تتحمل مجموعة من الدول غير الضالعة في النزاع مسؤولية إعادة السلام".

وسبق أن أثار لولا فكرة "مجموعة السلام"، بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في 30 يناير في العاصمة برازيليا.


لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

البرازيل

الاتحاد الاوروبى

اوروبا

الناتو

روسيا

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

كييف

المانيا

ليوبارد

واشنطن

بايدن

بوتين

الكرملين

لوغانسك

دونتسيك

الصين

البنتاجون

زيلينسكى

الغرب



الموضوعات المتعلقة

لولا دا سيلفا آخرهم.. محاولات اغتيال رؤساء انتهت بالفشل.. 12 شخصا أمام القضاء فى محاولة قتل ماكرون.. رئيس البرازيل ينجو من طعنة سكين بحفل تنصيبه.. فيدل كاسترو نجا من 600 هجوم.. ومجهول يلقى قنبلة على سيارة بوتين

الأحد، 22 يناير 2023 03:00 ص

بايدن يدعو نظيره البرازيلى لولا دا سيلفا لزيارة البيت الأبيض مطلع فبراير

الثلاثاء، 10 يناير 2023 09:17 ص

القاهرة الإخبارية تبرز اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق للبرلمان.. حزب رئيس البرازيل: ما يجري حاليا ضد الديمقراطية.. لولا دا سيلفا: ما حدث في العاصمة أعمال همجية.. وخبيرة: المشهد كرنفالى عبثى

الإثنين، 09 يناير 2023 12:17 ص

أمريكا وبريطانيا يهنئان لولا دا سيلفا على تنصيبه رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

الإثنين، 02 يناير 2023 09:51 ص

"بطل الفقراء" يعود لبلاد السامبا.. لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة.. 3 تحديات تواجهه أبرزها الجوع وغابات الأمازون.. انتشل 20 مليون شخص من الفقر.. عيّن 11 امرأة منهم مغنية وأول وزيرة للشعوب الأصلية

الإثنين، 02 يناير 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة