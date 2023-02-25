لولا يعلن عزمه تشكيل مجموعة وساطة فى النزاع الروسى-الأوكرانى

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، عزمه على جمع مجموعة من الدول للعمل من أجل إطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا بعد عام من بدء النزاع.
وقال الرئيس البالغ 77 عاماً عبر تويتر: "من الملح أن تتحمل مجموعة من الدول غير الضالعة في النزاع مسؤولية إعادة السلام".
وسبق أن أثار لولا فكرة "مجموعة السلام"، بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في 30 يناير في العاصمة برازيليا.
لولا يعلن عزمه تشكيل مجموعة وساطة فى النزاع الروسى-الأوكرانىالسبت، 25 فبراير 2023 03:00 ص
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، عزمه على جمع مجموعة من الدول للعمل من أجل إطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا بعد عام من بدء النزاع.
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