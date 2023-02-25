كندا تقدم 4 دبابات جديدة لأوكرانيا طراز "ليوبارد 2"

أعلن رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، أن كندا تزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، والتي يقول إنها ستساعد البلاد على الفوز فى ساحة المعركة ضد روسيا.
ويقول ترودو إن كندا ستتبرع بأربع دبابات قتال رئيسية إضافية من طراز "ليوبارد 2" لدعم القوات المسلحة لأوكرانيا، مما يزيد مساهمة كندا العسكرية لأوكرانيا إلى ثمان دبابات في المجموع. كما تتبرع كندا أيضا بمركبة إنقاذ مصفحة وأكثر من 5000 طلقة ذخيرة.
والتزم ترودو بفرض مزيد من العقوبات على الأشخاص والشركات المتواطئة في حرب روسيا المستمرة مع أوكرانيا.
في الذكرى السنوية الأولى للغزو، هاجم ترودو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه "بالجبان والضعيف"، وأكد أن كندا صديقة لأوكرانيا.
من ناحية أخرى، أكدت مجموعة السبع في بيانها الختامى ، دعمهم الثابت لأوكرانيا طالما تطلب الأمر، وأدانت العملية العسكرية الروسية وتجاهل موسكو لميثاق الأمم المتحدة واللامبالاة بالآثار، التي تخلفها حربها على الناس في جميع أنحاء العالم.
وأفاد البيان الختامي- عقب اجتماع لقادة المجموعة عبر الفيديو، والذي صدر في الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا- بأن الهجمات الروسية خلال الـ 365 يومًا الماضية أظهرت قسوة العملية المستمرة.
وأشادت المجموعة ببطولة الشعب الأوكراني في مقاومته الشجاعة، وأعربت عن التزامهم بتكثيف الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري لأوكرانيا وزيادة العقوبات على روسيا وأولئك الذين يدعمون جهودها الحربية، والاستمرار في مواجهة الآثار السلبية للعملية على بقية العالم، وخاصة على الفئات الأكثر ضعفاً من الناس.
وأوضح البيان أن روسيا هي من بدأت هذه الأزمة ويمكن لروسيا إنهاءها، ودعت مجموعة السبع روسيا إلى وقف العملية المستمرة وسحب قواتها بشكل فوري وكامل وغير مشروط من كامل أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليًا.
وأضاف البيان أنه في "العام الماضي قتلت القوات الروسية آلاف الأوكرانيين وأجبرت الملايين على الفرار ورحلت قسراً عدة آلاف من الأوكرانيين بمن فيهم الأطفال إلى روسيا.. ودمرت روسيا المستشفيات والمدارس والطاقة والبنية التحتية الحيوية وتركت المدن التاريخية في حالة خراب.. وفي المناطق المحررة من القوات الروسية، هناك أدلة على وجود مقابر جماعية وعنف جنسي وتعذيب وغيرها من الفظائع".
وتدين مجموعة السبع بشدة جميع الأعمال الفظيعة التي تقوم بها روسيا، مشيرة إلى أن العملية الروسية ضد أوكرانيا هي أيضًا هجوم على المبادئ الأساسية لسيادة الدول وسلامة أراضي الدول واحترام حقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن المجموعة ستظل متحدة وعازمة على دعم ميثاق الأمم المتحدة وكررت المجموعة إدانتها ورفضها القاطع لمحاولة ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية.
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