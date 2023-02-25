كندا تقدم 4 دبابات جديدة لأوكرانيا طراز "ليوبارد 2"

وأفاد البيان الختامي- عقب اجتماع لقادة المجموعة عبر الفيديو، والذي صدر في الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا- بأن الهجمات الروسية خلال الـ 365 يومًا الماضية أظهرت قسوة العملية المستمرة.



وأشادت المجموعة ببطولة الشعب الأوكراني في مقاومته الشجاعة، وأعربت عن التزامهم بتكثيف الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري لأوكرانيا وزيادة العقوبات على روسيا وأولئك الذين يدعمون جهودها الحربية، والاستمرار في مواجهة الآثار السلبية للعملية على بقية العالم، وخاصة على الفئات الأكثر ضعفاً من الناس.



وأوضح البيان أن روسيا هي من بدأت هذه الأزمة ويمكن لروسيا إنهاءها، ودعت مجموعة السبع روسيا إلى وقف العملية المستمرة وسحب قواتها بشكل فوري وكامل وغير مشروط من كامل أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليًا.



وأضاف البيان أنه في "العام الماضي قتلت القوات الروسية آلاف الأوكرانيين وأجبرت الملايين على الفرار ورحلت قسراً عدة آلاف من الأوكرانيين بمن فيهم الأطفال إلى روسيا.. ودمرت روسيا المستشفيات والمدارس والطاقة والبنية التحتية الحيوية وتركت المدن التاريخية في حالة خراب.. وفي المناطق المحررة من القوات الروسية، هناك أدلة على وجود مقابر جماعية وعنف جنسي وتعذيب وغيرها من الفظائع".

وتدين مجموعة السبع بشدة جميع الأعمال الفظيعة التي تقوم بها روسيا، مشيرة إلى أن العملية الروسية ضد أوكرانيا هي أيضًا هجوم على المبادئ الأساسية لسيادة الدول وسلامة أراضي الدول واحترام حقوق الإنسان.



وشدد البيان على أن المجموعة ستظل متحدة وعازمة على دعم ميثاق الأمم المتحدة وكررت المجموعة إدانتها ورفضها القاطع لمحاولة ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية.