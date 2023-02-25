اليوم السابع
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السبت، 25 فبراير 2023 04:28 م
أكرم القصاص
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فلسطينيون يطالبون باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي

السبت، 25 فبراير 2023 04:05 م
فلسطينيون يطالبون باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي شهداء غزة - أرشيفية
أ ش أ

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طالب فلسطينيون في فعالية بمُخيم "عقبة جبر"، اليوم السبت، بالإفراج عن جثامين الشهداء المُحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وبصفة خاصة شهداء المخيم، الذين قتلتهم قوات الاحتلال في 6 فبراير الجاري.

وندد المشاركون في الفعالية بالمخيم، الواقع في محافظة "أريحا" شرق الضفة الغربية، بسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المُتطرفة، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل وتحمل مسؤولياته.

وجدد محافظ أريحا جهاد أبو العسل، خلال الفعالية، دعوته لدعم صمود أهالي الشهداء والأسرى، وتكثيف الفعاليات الداعمة لهم ودعم موقف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس المتعلق برفض الاشتراطات الإسرائيلية المتعلقة بمُخصصات رواتب الأسرى والشهداء، كذريعة لقرصنة أموال الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون، الأعلام الفلسطينية واللافتات المُنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشهداء والأسرى وعائلاتهم، مؤكدين أن احتجاز جثامين الشهداء انتهاك صارخ للقانون الدولي، وللمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة.

 


فلسطينيون

جثامين الشهداء

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين



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