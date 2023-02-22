تموين الشرقية تضبط خامات دهانات مجهولة المصدر

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، خامات دهانات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بقرية السكاكرة بنطاق مركز ههيا .

ذلك في إطار إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وشنت حملة من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة مفتشي الإدارة للمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة ، وقد تمكنت أثناء مرورها على مخزن بويات غير مرخص كائن بقرية السكاكرة من ضبط 106 كرتونة تنر مجهول المصدر ، بداخل كل كرتونة عدد 2 زجاجة ، سعة الزجاجة الواحدة كمية 5.6 لتر ، بإجمالي كمية مقدارها 1187.2 لتر ، وضبط عدد 40 جركن سبرتو أحمر لا يحمل أي بيانات ، بداخل كل جركن كمية مقدارها 20 لتر ، باجمالي كمية مقدارها 800 لتر ، وضبط عدد 125بستلة دهان بلاستيك مجهول المصدر ، بداخل كل بستلة كمية 9 كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها 1125 كيلو جرام ، وضبط عدد 90 بستلة عازل للرطوبة مجهول المصدر ، بداخل كل بستلة كمية مقدارها 7.5 كيلوجرام كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها 675 كيلوجرام ، وضبط عدد 70 بستلة غراء مجهول المصدر ، بداخل كل بستلة كمية مقدارها 9 كيلوجرام كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها 630 كيلوجرام ، وتم تحرير المحضر رقم 1517 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.