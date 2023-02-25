صحة المنيا تنظم 8 قوافل لتقديم الخدمات الطبية بالقرى الأكثر احتياجا.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال القوافل الطبية و العلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تنفيذ 8 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا، خلال شهر يناير الماضي، شملت قري البرشا بمركز ملوي والخياري بمركز ابوقرقاص، والجرنوس ببنى مزار، طحا بمركز سمالوط، المركز الطبي الحضري بدير مواس، دير البرشا بمركز ملوي، بنى موس بابو قرقاص، دفش بمركز سمالوط، مضيفا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 15 ألف و288 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم عمل 1156 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه لعدد 119 حالة، واشعة سينية 55 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 1051 متردد وتحويل للمستشفى عدد 301 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 1028 متردد.