شباب دمياط يصممون جرافيتى للطفل عماد بعد غرقه: عايزين نخلد ذكراه.. صور

وأكد مصممو الجرافيتى، أن الفكرة جاءت بغرض إدخال السرور على قلب أسرته بتلك اللافتة، مؤكدين أيضا أنهم قاموا باختيار هذا المكان نظرا لقربه من المدرسة التي كان ملتحق بها "عماد"، فضلا عن قربه أيضا من منزله.

واضاف أحد القائمين على العمل، أن شباب القرية جميعهم شاركوا في تنفيذ هذا الأمر، موضحا أن تلك اللافتة كان لها أثرا كبير في نفوس أسرته خاصة شقيقة الطفل "عماد"، لافتا إلي أن شباب القرية قدموا هذا النموذج تخليدا لذكري الطفل أيضا.

وحرص زملاء الطفل عماد على التقاط الصورة التذكارية بجوار صورته التى تم تنفيذها داخل القرية، أيضا قام عددا من اهالي القرية بتقديم واجب العزاء مجددا لأسرة الطفل عقب الكشف عن الجدارية الخاصة به.د، والتي تم تنفيذها بواسطة شباب القرية.

وكانت قرية كفور الغاب بمحافظة دمياط، قد شهدت واقعة مصرع طفل أصر سقوطه في أحد المصارف الزراعية، وعلى الفور تحركت قوة شرطية برفقة رجال الحماية المدنية لموقع الحدث لإنقاذ الطفل، واستمرت عمليات البحث عن الطفل لمدة اقتربت من الساعاتين ونصف الساعة، حتى نجح أحد أهالى القرية في الوصول إلي جثمانه داخل مواسير المصرف الزراعي، وتم نقل الطفل وقتها إلي مستشفي كفر سعد المركزي ولكنه كان قد فارق الحياة، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبس مقاول المشروع المتسبب في الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات تمهيدا لاستكمال التحقيقات الخاصة بالواقعة.