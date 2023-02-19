سقوط طفل فى مصرف داخل إحدى قرى دمياط وجهود مكثفة لانتشاله

دمياط - هيثم مراد

شهدت قرية كفور الغاب بدمياط، واقعة سقوط طفل بأحد مصارف الصرف الصحي المتواجدة داخل القرية، وذلك أثناء مروره بأحد طرقات المدينة.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت قوات الأمن بلاغا أفاد سقوط طفل يدعي عماد ح في الخامسة من العمر بإحدى مصارف الصرف الصحي داخل المدينة المتواجدة بجوار موقف سيارات الأجرة بقرية كفور الغاب، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة كفر سعد، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية ورجال الإسعاف، وذلك في محاولة لانتشاله، وكثفت قوات الأمن جهودها لانتشال الطفل وإنقاذه.

وقامت قوات الأمن بمساعدة الأهالى بفرض كردون بمحيط محل الواقعة، إضافة إلي وقف حركة السير وكذلك منع مرور السيارات بتلك المنطقة لحين الانتهاء من عملية إنقاذ الطفل، فيما قامت قوات الأمن أيضا باستدعاء رجال الإنقاذ وكذلك معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال عملية الإنقاذ.

وحرر أمن دمياط المحضر اللازم للواقعة، تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وروى شهود عيان أن الواقعة جاءت عقب قيام الطفل بالمرور على سطح المصرف، مؤكدين أنهم تفاجؤا بالواقعة، وحاول أهالى القرية بانتشال الطفل وتقديم المساعدة اللازمة غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك

وأكد شهود العيان، أن المصرف لم يكن مغطي بشكل آمن، موضحين أن المنطقة تشهد أعمال حفر نتيجة تطوير الطرق داخل القرية.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تداعيات الواقعة، وذلك للاطلاع أولا بأول على الموقف، كما أصدرت تعليمات بتشكيل لجنة للتحقيق من الواقعة والوقوف على أسبابها، فضلا عن متابعة أعمال إنقاذ الطفل وتوفير فرق الدعم اللازمة من أجل انتشاله وإعداد تقرير شامل عن الواقعة وأسبابها وتداعياتها، وذلك اتخاذ كافة السبل المتاحة لحماية المواطنين من سكان القرية بما يضمن عدم تكرار تلك الواقعة مرة أخري.