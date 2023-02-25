زى النهارده.. "الجنايات" تقضى بالمشدد للمتهمين بقضية "فتنة الشيعة"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، من 7 سنوات، يوم 25 فبراير 2016، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تقضى بالسجن المشدد 14 سنة لـ3 متهمين فى جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ" فتنة الشيعة ".

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.