زراعة بورسعيد: 40 ألف فدان لمحصول بنجر السكر والإنتاجية تصل 18 طنا

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة في محافظة بورسعيد ، أنه يتم زراعة 40 ألفا و 149 فدانا، من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول بنجر السكر خلال هذا العام.

وأضاف وكيل وزارة زراعة بورسعيد، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الإنتاجية بكل فدان من محصول بنجر السكر، تبدأ من 16، وتصل إلى 18 طنا للفدان الواحد.

وأشار إلى أنه يتم بذل جهود كبيرة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية، خاصة بالجنوب وشرق بورسعيد.

وأوضح الدكتور حسني عطيه عزام، أن أراضي شرق بورسعيد، يتم فيها زراعة 10 آلاف فدان بمحصول بنجر السكر، فيما يتم زراعة مساحة ما يقرب من 30 ألف في باقى المساحات بالمحافظة والتي تقع في الجنوب.

ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات مع العديد من الجهات المسؤولة عن ملف زيادة الرقعة الزراعية، للعمل بكل الوسائل على زيادتها وزراعة أماكن كثيرة بها بالمحاصيل الاستراتيجية.