"زراعة بورسعيد": مساحات الأراضي المنزرعة بالذرة الشامية بلغت 2200 فدان

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور حسني عطيه، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، إنه يتم زراعة الذرة الشامية بأراضي الجنوب والشرق بإجمالي 2200 فدان.

وأكد مدير عام الزراعة ببورسعيد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المساحة المنزرعة للذرة الصفراء 629 فدانا والشامية البيضاء 1571 ليصل الإجمالي إلي 2200 فدان بأراضي جنوب وشرق محافظة بورسعيد.

وأوضح أن أراضي الشرق عبارة عن 629 فدانا ذرة صفراء، 669 ذرة بيضاء، لافتاً إلى أن موسم حصاد الذرة الشامية سيكون خلال الشهر الجاري بعد ما يقرب من 10 أيام.

وأشار "عطيه" إلى أن المديرية تبذل جهود كبيرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات كالجمعيات وغيرها لزيادة الرقعة الزراعية في محافظة بورسعيد من توفير الأصناف الموصى بها من قبل وزارة الزراعة والمتابعة الدورية من قبل الخبراء والمهندسين المتخصصين.

وأضاف مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، أنه قد بلغ عدد الحقول الإرشادية 17 حقلا إرشاديا للذرة، ومساحة الحقل فدان، ويتم تقديم التقاوي كخدمة مجانية، وإقامة ندوات إرشادية.