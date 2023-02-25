رؤساء الجامعات والطلاب الوافدين يشاركون بمسيرة "المحبة والسلام بين دول حوض النيل" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شارك عدد من رؤساء الجامعات المصرية، اليوم السبت، في مسيرة المحبة والسلام بين دول حوض النيل، والتي نظمتها إدارة الطلاب الوافدين والمبتعثين ب جامعة الأقصر ، حيث انطلقت من أمام معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، ضمن فعاليات مبادرة المحبة والسلام بين دول حوض النيل، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

كما شارك في المسيرة عدد من الطلاب الوافدين والمبتعثين بمختلف الجامعات المصرية، ورفع الطلاب خلال المسيرة أعلام دول حوض النيل العشر، وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات المقام في محافظة الأقصر، حيث قالت الدكتورة أهداب محمد حسني، منسق عام المبادرة ومشرف عام إدارة الطلاب الوافدين بجامعة الأقصر، إن المسيرة جاءت على هامش مبادرة "المحبَّة والسَّلام بين دول حوض النيل"، التي تقيمها جامعة الأقصر؛ بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، في الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري، وذلك بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وبعض الطلاب الوافدين.

وأضافت الدكتورة أهداب محمد، أن الهدف الأساسي من إقامة هذه الفعاليات؛ هو تعزيز التقارب بين دول حوض النيل، وتحقيق الإخاء بين شعوب هذه الدول؛ من خلال دمج الطلاب الوافدين في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الجامعة، مشيرةً إلى أن ملتقيات الوافدين تجمع كافة طلاب الجامعة، مما خلق اندماج بينهم وبين أقرانهم من الجنسيات المختلفة في الدراسة والأنشطة.

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد استقبل وفد رؤساء الجامعات المصرية، على هامش تنظيم الجامعة، للمجلس الأعلى للجامعات، والمقرر انعقاده اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.