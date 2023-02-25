الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدورى بجامعة الأقصر.. اليوم

كتب محمد صبحى

يعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، اجتماعه الدورى الشهرى، وذلك بمقر جامعة الاقصر وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات الحكومية وقيادات الوزارة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والذى انطلق يوم 9 فبراير الجارىحيث يستعرض وزير التعليم العالي تقارير انطلاق الدراسة بالجامعات بالإضافة إلى استعراض تفاصيل خطة الأنشطة الطلابية بالجامعات خلال الفصل الدراسي الثانى.

كما يستعرض وزير التعليم العالى خلال الاجتماع محاور استراتيجية الوزارة المقرر تطبيقها خلال السنوات المقبلةبالإضافة إلى استعراض مشاركة الجامعات في فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار فى نسخته السابعة والتىتنظيمها تحت رعاية الرئيس السيسى مطلع شهر فبراير الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى جولة ميدانية داخل جامعة الأقصر وذلك للوقوف علىآخر المستجدات فى المشروعات القومية التى تنفذها الجامعة .