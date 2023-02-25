اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 09:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدورى بجامعة الأقصر.. اليوم

السبت، 25 فبراير 2023 08:00 ص
الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدورى بجامعة الأقصر.. اليوم المجلس الأعلى للجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، اجتماعه الدورى الشهرى، وذلك بمقر جامعة الاقصر وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات الحكومية وقيادات الوزارة.

 

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والذى انطلق يوم 9 فبراير الجارىحيث يستعرض وزير التعليم العالي تقارير انطلاق الدراسة بالجامعات بالإضافة إلى استعراض تفاصيل خطة الأنشطة الطلابية بالجامعات خلال الفصل الدراسي الثانى.

 

كما يستعرض وزير التعليم العالى خلال الاجتماع محاور استراتيجية الوزارة المقرر تطبيقها خلال السنوات المقبلةبالإضافة إلى استعراض مشاركة الجامعات في فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار فى نسخته السابعة والتىتنظيمها تحت رعاية الرئيس السيسى مطلع شهر فبراير الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ومن المتوقع أن يجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى جولة ميدانية داخل جامعة الأقصر وذلك للوقوف علىآخر المستجدات فى المشروعات القومية التى تنفذها الجامعة .


التعليم العالى

الجامعات

الأعلى للجامعات

ايمن عاشور

جامعة الأقصر



الموضوعات المتعلقة

جامعة الأقصر تعقد المجلس الأعلى للجامعات غدا.. وتنظم جولة بالمعالم الأثرية.. صور

الجمعة، 24 فبراير 2023 10:09 ص

الأحد المقبل.. فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية "الوادى والسادات والسويس وكفر الشيخ".. الأعلى للجامعات يحدد 7 مارس لإعلان القوائم النهائية للمتقدمين.. وخطة تطوير الجامعة أبرز الأوراق المطلوبة

الخميس، 23 فبراير 2023 09:00 ص

الأعلى للجامعات يعتمد لائحة اخلاقيات البحث العلمى فى مجالات المياه والتربة والهواء

الجمعة، 17 فبراير 2023 10:09 ص

الأعلى للجامعات يعلن القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة دمياط

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:20 م

التنسيق بين الكليات والمعاهد.. أبرز اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات

الأحد، 05 فبراير 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة