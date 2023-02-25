دراسة تكشف ارتفاع خطر أمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بكورونا طويل الأمد

كتبت فاطمة خليل



كشفت دراسة جديدة عن أن ظهور الأعراض المزمنة المعروفة باسم "كورونا طويل الأمد" بعد الإصابة بعدوى كورونا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بأكثر من الضعف، بحسب موقع "Health".

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية جوانا لي، طالبة الطب في جامعة ديفيد تفيلدياني الطبية في دولة جورجيا: "إن كورونا أكثر من مجرد مرض تنفسي بسيط - إنه متلازمة يمكن أن تؤثر على القلب".

قام باحثون من برنامج العلماء بمراجعة 11 دراسة رئيسية شملت ما مجموعه 5.8 مليون شخص لفحص مضاعفات القلب والأوعية الدموية من كورونا الطويل الأمد.

وأظهرت أدلة ثابتة أن الأشخاص الذين يعانون من كورونا لفترة طويلة كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ من أولئك الذين لم يصابوا بكورونا من قبل لتجربة الأعراض المرتبطة بمشاكل القلب.

وأشار فريق البحث إلى أن هذه تشمل آلام في الصدر وضيق في التنفس وخفقان القلب والتعب.

كان هؤلاء الأفراد أيضًا أكثر عرضة لإظهار علامات أمراض القلب أو ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في التصوير الطبي والاختبارات التشخيصية.

وقال لي في بيان صحفي صادر عن الكلية الأمريكية لأمراض القلب: "يجب أن يدرك الأطباء أن مضاعفات القلب يمكن أن تكون موجودة وأن يواصل التحقيق إذا اشتكى المريض من هذه الأعراض حتى بعد فترة طويلة من إصابته بكورونا".

قال لي: "بالنسبة للمرضى ، إذا كنت مصابًا بكورونا ولا تزال تعاني من صعوبة في التنفس أو أي نوع من مشاكل القلب الجديدة، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب وفحصها".

تقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن ما يقرب من واحد من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة مصابين بكورونا انتهى بهم الأمر بأعراض باقية.

في هذه الدراسة، عرّف الباحثون كورونا الطويل الأمد على أنه استمرار الأعراض لمدة أربعة أسابيع على الأقل وتحدث بعد شهرين على الأقل من الإصابة الأولية بـ كورونا.

على الرغم من أن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقًا تم تضمينهم في العينات، إلا أن أعراضهم تم احتسابها فقط على أنها مضاعفات قلبية وعائية لفيروس كورونا الطويل الأمد إذا ظهرت بعد عدوى كورونا.

لدراسة هذا، حدد الباحثون 11 دراسة نُشرت بين عامي 2020 و2022 تحتوي على بيانات عن القلب والأوعية الدموية للأشخاص الذين يعانون من كورونا طويل الأمد بالإضافة إلى مجموعة ضابطة من الأشخاص الذين لم يصابوا بكورونا مطلقًا.

عانى ما يقرب من 450.000 من الأشخاص في تلك الدراسات من مضاعفات في القلب كان معدل المضاعفات القلبية لأولئك الذين يعانون من كورونا لفترة طويلة أعلى من 2.3 إلى 2.5 مرة مقارنة مع أولئك في المجموعة الضابطة.